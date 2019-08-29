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رقم الخبر: 262226 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: منوعات  
مسافر في مطار ميونيخ يتسبب في إلغاء نحو 130 رحلة!

مسافر في مطار ميونيخ يتسبب في إلغاء نحو 130 رحلة!

ألغى مطار مدينة ميونيخ الألمانية 130 رحلة يوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول، وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرج طوارئ بالخطأ وضل طريقه.

وأعلن المطار العثور على المفقود، إسباني الجنسية، لاحقاً في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2. واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار أربع ساعات الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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