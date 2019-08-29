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رقم الخبر: 262224 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: منوعات  
في ذكرى وقوعها.. تعرف على أقصر حرب في التاريخ

في ذكرى وقوعها.. تعرف على أقصر حرب في التاريخ

في يوم 27 أغسطس من عام 1896، وقعت الحرب الإنجليزية الزنجبارية وهي حرب قامت بين المملكة المتحدة وزنجبار استمرت المعركة 40 دقيقة لتكون بذلك أقصر حرب مسجلة في التاريخ.

اندلعت الحرب بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين بتاريخ 25 أغسطس عام 1896 حيث استولى ابن عمه ونسيبه خالد بن برغش على الحكم، الأمر الذي اعتبره البريطانيون تمردا عليهم ولما كان هؤلاء يميلون لتولية السلطة لحمود بن محمد وحسب بنود معاهدة عام 1886 فإن حالة ارتقاء عرش السلطنة تكون بموافقة القنصل البريطاني، لذا فإن خالد لم يفِ بتلك الشروط ما اعتبره البريطانيون إعلان حرب وأرسلوا إنذارا نهائياً إلى خالد بن برغش ليتنازل عن الحكم إلا أن برغش رفض طلبهم وشكل جيشاً عداده 2800 رجل معهم يخت مسلح للسلطان كان راسياً في الميناء وأوكلت لهذه القوة مهمة تحصين القصر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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