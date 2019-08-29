أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قرارا يقضي بإلغاء كلمة «عذراء» من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، واستبدلته بـ«غير متزوجة».

وبموجب قوانين ترعى الزيجات الإسلامية في بنغلادش، يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين 3 على وثيقة الزواج وهي «كوماري» (عذراء) أو أرملة أو مطلّقة.

غير أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشر مؤخرا، الحكومة بسحب كلمة «عذراء» لاستبدالها بعبارة «غير متزوجة»، بحسب ما قاله المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة فرانس برس.

كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات «غير متزوج أو أرمل أو مطلق» للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.