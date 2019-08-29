  • الخميس ٢٧ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الخميس , أغسطس 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262222 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: منوعات  
بنغلادش تلغي كلمة «عذراء» من وثائق الزواج

بنغلادش تلغي كلمة «عذراء» من وثائق الزواج

أصدرت المحكمة العليا في بنغلادش قرارا يقضي بإلغاء كلمة «عذراء» من وثائق الزواج الممنوحة للمسلمين في البلاد، واستبدلته بـ«غير متزوجة».

وبموجب قوانين ترعى الزيجات الإسلامية في بنغلادش، يتعين على الفتيات المقبلات على الزواج اختيار خانة من بين 3 على وثيقة الزواج وهي «كوماري» (عذراء) أو أرملة أو مطلّقة.

غير أن المحكمة العليا أمرت، في حكم نُشر مؤخرا، الحكومة بسحب كلمة «عذراء» لاستبدالها بعبارة «غير متزوجة»، بحسب ما قاله المدعي العام المساعد أميت تالوكدر لوكالة فرانس برس.

كما أمر الحكم السلطات بإدخال خيارات «غير متزوج أو أرمل أو مطلق» للرجال المقبلين على الزواج على الوثائق الرسمية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 27/3006 sec