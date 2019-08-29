السرعوف أو فرس النبي من الحشرات المكارة وطولها حوالي 1 إلى 4 سم.

الأجنحة الأمامية لهذه الحشرة مصنوعة من الجلد مثل الأعضاء الآخرين في فئة Dictyoptera وتطوي على البطن أثناء الراحة. تتحرك ببطء ، مفضلة المشي على العشب بدلاً من الطيران من مكان إلى آخر.

السرعوف هي الحشرات الوحيدة القادرة على قلب رؤوسهم، وهذه القدرة الفريدة تسمح لهم برؤية حول أكتافهم. عينان مركبتان كبيرتان وثلاث عيون بسيطة (ocelli) بينهما تساعد السرعوف على رؤية العالم من حولهم.

تميل الأرجل الأمامية إلى الأمام قليلاً، مما يسمح للسرعوف بقبض الحشرات والفرائس الأخرى.

أنواع أمريكا الشمالية عادة ما تكون خضراء وبنية. في المناطق المدارية، يمكن رؤيتها بألوان مختلفة. يشبه البعض الزهور.

عادات الأكل:

السرعوف عبارة عن حشرة آكلة للحشرات، أثناء البحث عن الطعام، تتصرف بطريقة متواضعة بشكل ماكر. السرعوف لا تصطاد بنشاط، بل تقف على ورقة أو فرع دون أن ينظر إليها، للقبض على أي حشرة تمر في مكان قريب.:

مع اقتراب الصيد من النطاق المستهدف، يطلق السرعوف ساقيه الأمامية ويلتقط الحشرة. المطبات الشبيهة بالشوكة الموجودة داخل الشوك تقلل من فرصة الهروب من الطعم. السرعوف أولا يقطع الفريسة.

تعرف السرعوف في بعض الأحيان بالحشرات المفيدة للمزارع لأنها تصطاد الحشرات الضارة. ومع ذلك، فإن السرعوف الجائعة لا تفرق بين الحشرات عند التغذية وقد تصطاد الحشرات المفيدة. يمكن لبعض السرعوف حتى تتغذى على الفقاريات مثل الطيور الطنانة والسحالي. هناك أيضا إذلال غير مسبوق بينهم.