وذكرت قناة «CGTN» الصينية أنه بعد أكثر من 700 يوم وليلة، تم الانتهاء من الخط الأيمن للنفق اللولبي «جين جيا تشوانغ» التابع للطريق السريع بين «يان تشينغ» و«تشونغ لي»، كما سجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس العالمية كـ«أطول نفق لولبي في العالم».

ويوجد النفق اللولبي «جين جيا تشوانغ» على الطريق السريع بين «يان تشينغ» و«تشونغ لي»، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين منطقتي المنافسة الرئيسيتين خلال الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 ببكين.

ويعد النفق من أكبر المشاريع التي ستضمن المواصلات للألعاب الأولمبية الشتوية، من المقرر استكمال الطريق السريع بين «يان تشينغ» و«تشونغ لي» وفتحه في نهاية هذا العام، حيث سيتم تقصير الرحلة من بكين إلى «تشونغ لي»، بعد فتح الطريق، من 4 ساعات إلى ساعة واحدة.

يذكر أن وسائل الإعلام الصينية كانت قد أطلقت على النفق اللولبي «جين جيا تشوانغ» لقب «المستحيل إكماله»، حيث يبلغ طول خطه الأيسر 4228 مترا، ويبلغ طول خطه الأيمن 4104 أمتار، ويبلغ فرق ارتفاع المدخل والمخرج أكثر من 250 مترا، ويتجاوز طوله وفرق ارتفاعه الأنفاق اللولبية الأخرى بكثير.

واعتبرت وسائل الإعلام أن النفق اللولبي يتميز بتعقيده بسبب التضاريس الشديدة هناك، إضافة إلى تعقيده بسبب زاوية قوسية موجودة في النفق اللولبي، حيث لا يمكن استخدام المعدات الميكانيكية الكبيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الحفر اليدوي، ومع ذلك، يمر النفق بمنطقة الفالق، هناك خطر الصخور، لذلك يجب على العمال ارتداء الدروع الواقية.

واستخدمت الصين في إنشاء النفق نوعا جديدا من الطرق الذي يمكنه أن يحلل عادم السيارات، كما اعتمدت على الإضاءة الموفرة للطاقة وتعمل بالنظام التلقائي لتوفير الطاقة، كما سيوفر للسائق بيئة قيادة مريحة.