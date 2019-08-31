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رقم الخبر: 262216 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: منوعات  
سبحان الله.. التضحية والأمومة تتجلى في طائر!

سبحان الله.. التضحية والأمومة تتجلى في طائر!

نشر مواطن إيراني من مدينة أهواز مقطع فيديو مثير لطائر يحاول حماية صغاره التي لم تفقس بعد من جرافة كادت تسحقها.

كثيرا ما شاهدنا وسمعنا عن التضحية والأمومة عند البشر لكن هذه المرة نراها في طائر يسعى بشجاعة فائقة لحماية صغاره من جرافة كادت تدهسهم. حيث بدأ الطائر يرفرف ويتحرك بشكل مستمر ليلفت إنتباه المزارع بأن الجرافة تقترب من عشه في المزارع يطمئن الطائر الأم، بأنه لن يدمر العش ولن يسحق البيض ويطلب منها الهدوء والإطمئنان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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