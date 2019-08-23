|رقم الخبر: 261617
|تاريخ النشر: آب 21, 2019
|الوقت: 18:16
|الاقسام: عربيات
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إنتهاكاً للأجواء اللبنانية
طائرة إستطلاع إسرائيلية تحلق في سماء لبنان
أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بأن طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي إخترقت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب.
وأضافت مديرية التوجيه أن "طائرة استطلاع معادية من نوع "م. ك" خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا وتنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى ارتفاع متوسط فوق منطقتي العرقوب حاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ".
وفي الوقت نفسه، قامت قوة تابعة للاحتلال الاسرائيلي مدعومة بسيارتي جيب هامر بتفقد الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة ومرورا ببوابة فاطمة وتزامن ذلك مع دوريات مماثلة في بساتين التفاح المحيطة بمستعمرة المطلة، وفي الجانب اللبناني لوحظت دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونيفيل بهدف مراقبة الوضع.
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