أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بأن طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي إخترقت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب.

وأضافت مديرية التوجيه أن "​طائرة استطلاع معادية من نوع "م. ك" خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى ارتفاع متوسط فوق منطقتي ​العرقوب​ حاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ​".

وفي الوقت نفسه، قامت قوة تابعة للاحتلال الاسرائيلي مدعومة بسيارتي جيب هامر بتفقد الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ ومرورا ببوابة فاطمة​ وتزامن ذلك مع دوريات مماثلة في بساتين التفاح المحيطة بمستعمرة المطلة، وفي الجانب اللبناني لوحظت دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​اليونيفيل​ بهدف مراقبة الوضع.