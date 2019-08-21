أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، أن حجم مبيعات النفط يرتفع باضطراد، رغم محاولات اميركا تصفيرها.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ان بي سي" أن مبيعات النفط الايراني قائمة ولم ولن تهبط لمستوى الصفر رغم المحاولات الاميركية، غير أنها تنخفض في مراحل التضييق وتعود للإرتفاع مجددا. مشيراً الى وجود طرق (تسويقية) غير تقليدية ومساعي يبذلها الزملاء من المؤمل نجاحها.