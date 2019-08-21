أكدت رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، ماريا لويزا فيوتي، على إستمرار دعم الأمم المتحدة للإتفاق النووي وضرورة الحوار الحقيقي في المنطقة.

وقالت ماريا لويزا فيوتي خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التحديات التي تواجه السلم والأمن في الشرق الأوسط، أنه ثمة حاجة ماسة إلى التحلي بضبط النفس وإجراء حوار حقيقي، تفاديا لخطر أن يؤدي سوء تقدير بسيط عن غير قصد إلى مواجهة كبيرة، تكون لها عواقب وخيمة تمتد حتى إلى خارج المنطقة".

وذكرت؛ أن "سلسلة الحوادث التي وقعت في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة زادت من حدة التوتر إلى مستويات خطيرة"، مضيفة أنه "من الأهمية بمكان إحترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة وفقا للقانون الدولي".

وتحدثت عن إيران، قائلة: إن "الخلافات العميقة حول البرنامج النووي الإيراني تزيد من تفاقم الخلافات في الخليج الفارسي.

وأشارت إلى أنه "على الرغم من المخاوف المتعلقة به، تظل خطة العمل الشاملة المشتركة، الإطار الدولي الوحيد المتفق عليه لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".

كما طالب مساعد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة " ديمتري بوليانسكي" إنهاء سياسة الحظر والتهديد الامريكي ضد ايران وقال لا يمكن الطلب من طهران التفاوض في الوقت الذي يتم فرض حظر عليها.

وأضاف بوليانسكي عصر الثلاثاء في منظمة الأمم المتحدة مخاطبا وزير الخاجية الامريكي مايك بومبيو: أصغينا جيدا الى كلامك وبدقة، إستخدمتَ الكثير من العبارات السلبية امثال "التحدي" و"الاحتواء" و"الصراع" و"النظام" و"المخالفة " و"التهديد" وفقط مرة واحدة إستخدمتم عبارة "تعاون" وبعدها فيما يتعلق " التحالف ضد ايران" لم يتم إستخدام عبارة "الحوار" مطلقا.

وقال: كلامك عن الخليج الفارسي كان إنفعاليا، مبينا ان روسيا قلقة بشأن أوضاع المنطقة وتعتبر التوترات فيها غير واقعية.

وقال أيضاً: إن هذه السياسة الامريكية زادت من حضور الدول الأجنبية في المنطقة مما رفع إحتمال وقوع مناوشات عسكرية مؤكدا إن أي حادث في المنطقة سيكون عواقبه مخربة للجميع.

وطالب نائب السفير الروسي الجميع بضبط النفس، وأضاف: على الجميع إتباع السبل الدبلوماسية والسياسية لتقليل التوترات وحل مشاكلهم وهذا يتطلب اولا الإمتناع عن التهديد بالحظر وفرض العقوبات.

وبين ان روسيا تعتقد ان المفاوضات وفي جميع الظروف ممكنه شريطة ان تكون الأطراف راغبة فيها طبقا للقوانين والمواثيق الدولية واحترام الطرف الآخر.

وأكد بوليانسكي: نحن لا نقبل هذا المنطق من زملائنا الامريكان بان يطالبوا من ايران البدء بالتفاوض دون شروط مسبقة في الوقت الذي ينقضون قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وأضاف: إن غضّ النظر عن حظر 80 بالمائة من التجارة مع ايران نتيجة العقوبات الامريكية غير ممكن، منتقدا النقض الامريكي للقرار2231 وسعيها فرض عقوبات على الدول التي تنفذّه.