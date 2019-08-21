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رقم الخبر: 261612 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:09 الاقسام: دوليات  
الشرطة الألمانية تغلق موقعا إلكترونيا لبيع المتفجرات

الشرطة الألمانية تغلق موقعا إلكترونيا لبيع المتفجرات

قام نحو ألف ضابط شرطة بمداهمات مساء الثلاثاء، في ألمانيا وليتوانيا وكرواتيا، في إطار تحقيق في جريمة إلكترونية يتعلق بموقع قدم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات والمخدرات الصناعية.

 ونسقت الشرطة في مدينة جوتنجن بوسط ألمانيا المداهمات، التي تم خلالها تفتيش 34 مبنى واستجواب 22 مشتبها بهم وضبط 127 كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات وكذلك أجهزة تفجير. وعثرت الشرطة أيضا على أسلحة وذخائر ومواد كيماوية لصنع المخدرات الصناعية.

 

 

 

 

 
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