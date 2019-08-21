الشرطة الألمانية تغلق موقعا إلكترونيا لبيع المتفجرات قام نحو ألف ضابط شرطة بمداهمات مساء الثلاثاء، في ألمانيا وليتوانيا وكرواتيا، في إطار تحقيق في جريمة إلكترونية يتعلق بموقع قدم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات والمخدرات الصناعية.