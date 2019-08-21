  • الأربعاء ١٩ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261611 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
مصرع 7 أشخاص إثر الفيضانات جنوب غربي الصين

مصرع 7 أشخاص إثر الفيضانات جنوب غربي الصين

لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 24 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية "آبا" ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 24 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية "آبا" ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وذكرت إدارة الطوارىء في المقاطعة - في بيان يوم الأربعاء، أن الكوارث الناجمة عن الأمطار أثرت على 17 بلدة، وأنه تم إجلاء أكثر من 34 ألف سائح من محافظة ونتشوان بالمقاطعة التي تعرضت لانهيارات طينية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، وتتعرض الصين للعديد من الفيضانات والانهيارات في المناطق الكثيرة الأمطار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/2484 sec