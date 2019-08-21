لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 24 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية "آبا" ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وذكرت إدارة الطوارىء في المقاطعة - في بيان يوم الأربعاء، أن الكوارث الناجمة عن الأمطار أثرت على 17 بلدة، وأنه تم إجلاء أكثر من 34 ألف سائح من محافظة ونتشوان بالمقاطعة التي تعرضت لانهيارات طينية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، وتتعرض الصين للعديد من الفيضانات والانهيارات في المناطق الكثيرة الأمطار.