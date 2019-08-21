|رقم الخبر: 261610
|تاريخ النشر: آب 21, 2019
|الوقت: 17:57
|الاقسام: دوليات
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وفاة سياسي نمساوي إثر أزمة قلبية في كرواتيا
لقي رودولف هوندستورفر القيادى بالحزب الاشتراكى النمساوى ومرشح للرئاسة ووزير سابق الثلاثاء، مصرعه فى حمام السباحة أثناء إجازته الصيفية فى جزيرة براو فى كرواتيا إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعى الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيلين، رحيل هوندستورفر السياسي ووزير الشئون الاجتماعية السابق عن عمر ناهز الـ67 عاما. وقالت زوجته كارين ريسر إنها اكتشفت جثة الوزير هوندستورفر طافية على مياه حمام السباحة عندما كانت في شرفة مكان الإقامة. لافتة إلى أن الوزير السابق كان يتمتع بصحة جيدة.
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