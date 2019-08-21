قال مسؤولان كبيران الأربعاء إن عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول ارتفع إلى 80.

وذكر نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية أن التقديرات الأولية لقتلى الانفجار الذي وقع مساء السبت كانت 63 لكن بعض المصابين توفوا في المستشفى. وأضاف رحيمي توفي 17 في المستشفى متأثرين بجراحهم ولا يزال 160 يتلقون العلاج إما في المستشفى أو في بيوتهم.