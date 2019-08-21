  • الأربعاء ١٩ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261609 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
ارتفاع قتلى هجوم حفل زفاف كابول إلى 80 قتيلا

ارتفاع قتلى هجوم حفل زفاف كابول إلى 80 قتيلا

قال مسؤولان كبيران الأربعاء إن عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول ارتفع إلى 80.

وذكر نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية أن التقديرات الأولية لقتلى الانفجار الذي وقع مساء السبت كانت 63 لكن بعض المصابين توفوا في المستشفى. وأضاف رحيمي توفي 17 في المستشفى متأثرين بجراحهم ولا يزال 160 يتلقون العلاج إما في المستشفى أو في بيوتهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/5016 sec