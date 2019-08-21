أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتصالات على مستوى عال تجري بين كراكاس وواشنطن، في تصريحات أكدها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أوضح أن هذه المشاورات تجري "منذ أشهر".

وقال الرئيس الأمريكي إننا "نتواصل مع ممثلين عدة في فنزويلا لمساعدتها قدر ما نستطيع"، مضيفا أن فنزويلا قبل 15 عاما كانت واحدة من أغنى الدول، والآن هي واحدة من أفقر الدول.

من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية يوم الأربعاء، إن هناك اتصالات منذ أشهر بين موظفين في حكومة الولايات المتحدة وبين حكومته، مضيفا أن هذه المحادثات تتم بموافقته.

وكان قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة الأدميرال كريج فالر قد أكد أن البحرية الأمريكية "مستعدة للقيام بما يلزم" في فنزويلا بعدما تحدث الرئيس ترامب عن إمكانية فرض حظر شامل على هذا البلد.

يذكر أن الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.. وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في أبريل الماضي لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلى عن السلطة.