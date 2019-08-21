نزل نحو مئة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ليل الثلاثاء بعد أن تقطعت بهم السبل على متن سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) قبالة ساحل الجزيرة لنحو ثلاثة أسابيع مما ينهي أزمة بين الجمعية الخيرية الإسبانية التي تدير السفينة والحكومة في روما.

وكان المهاجرون ومعظمهم من أفريقيا قد تم إنزالهم من السفينة بعد أن أمر ممثل ادعاء إيطالي بالاستيلاء على السفينة وإجلاء الأشخاص الذين على متنها.

ورست السفينة في ميناء لامبيدوزا بعد الساعة 2330 بتوقيت وسط أوروبا (2230 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

كانت السفينة أوبن آرمز التي تديرها جمعية خيرية إسبانية تحمل نفس الاسم قد أنقذت المهاجرين، الذين كانوا متجهين إلى أوروبا، قبالة الساحل الليبي. ولكن بعد أن رفضت إيطاليا السماح للسفينة بالرسو تقطعت بها السبل في البحر لنحو ثلاثة أسابيع وقالت الجمعية الخيرية إن المهاجرين في حالة من البؤس ويحتاجون للمأوى على نحو عاجل.

وأكد أوسكار كامبس مدير ومؤسس أوبن آرمز في وقت سابق على تويتر أن السفينة ستخضع للاحتجاز على نحو مؤقت مضيفا أن هذا ”ثمن يفترض أن يضمن تقديم خدمة للأشخاص الذين على متنها“.

كانت إسبانيا أرسلت سفينة بحرية بعد ظهر الثلاثاء لإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى مايوركا بعد أن قفز بعضهم من على متنها.

وتتخذ إيطاليا موقفا متشددا تجاه دخول المهاجرين قائلة إنها تحملت مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا. ويقول وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن السفن التي تديرها جمعيات خيرية أصبحت ”سيارات أجرة“ للمهربين.