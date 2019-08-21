ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء زيارة للدنمرك كانت مقررة أوائل سبتمبر أيلول بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمرك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب في منشور على تويتر الدنمرك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق.

وأضاف وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمرك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمرك يومي الثاني والثالث من سبتمبر أيلول. وكان من المقرر أن يناقش ترامب القطب الشمالي خلال اجتماعات في كوبنهاجن مع فريدريكسن التي تولت السلطة في يونيو حزيران وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

كانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة سخيفة في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجرينلاند جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنمركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد.

وأكد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرزي الفكرة طُرحت ... وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية.

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمرك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأمريكي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.

في سياق آخر اعتبر ترامب، أن اليهود الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين "يظهرون إما نقصا تاما في المعرفة، أو عدم ولاء كبير" للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب في خضم الجدل حول النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين منعتهما إسرائيل من زيارة الأراضي المحتلة.

ووصف الرئيس الأمريكي، إلهان عمر بأنها "كارثة" لليهود، وأكد أنه لا يتأثر بالدموع التي ذرفتها رشيدة طليب يوم الاثنين في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن قرارها عدم السفر إلى إسرائيل لرؤية جدتها العجوز، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عمر حينها: "نحن نقدم لإسرائيل أكثر من ثلاثة مليارات دولار كل عام وكل هذا بحجة كونهم حليفين مهمين في المنطقة والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن رفض زيارة أعضاء منتخبين حسب الأصول في الكونغرس لا يتوافق مع تحالفهم. وحرمان ملايين الناس من حرية الحركة أو التعبير أو تقرير المصير لا يتفق مع إسرائيل كونها دولة ديمقراطية".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن تصويت اليهود الأمريكيين لصالح الحزب الديمقراطي يعتبر خيانة وعدم ولاء، وانتقد دفاعهم عن عضوتي الكونغرس، وأضاف: أعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي إما أن يكون لديه نقصا تاما في المعرفة أو عدم ولاء.

وانتقد ترامب عضوتي الكونغرس على اقتراحهما الأخير قطع المساعدات عن إسرائيل، وقال: "لن نقطع مساعداتنا إلى إسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل والشعب اليهودي - لا أستطيع أن أصدق أننا نجري هكذا نقاش. أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا؟ حيث يدافعون عن هذين الشخصين بوجه إسرائيل؟".