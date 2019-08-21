  • الأربعاء ١٩ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261603 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
واشنطن تصرّ على التصعيد وتنوي تزويد تايوان بمقاتلات "إف 16"
رغم الاحتجاجات الصينية..

واشنطن تصرّ على التصعيد وتنوي تزويد تايوان بمقاتلات "إف 16"

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض، أبلغت الكونجرس بقرار تزويد تايوان بـ 66 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 والمعدات ذات العلاقة.

وقال الدبلوماسى الأمريكي في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء "اليوم، أخطرت الإدارة الكونجرس رسميا بالتوريد المخطط له لتسليم تايوان 66 طائرة من طراز إف 16، وكذلك قطع الغيار والمعدات ذات الصلة بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" لتايوان، متجاهلا الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

وسبق أن حملت الصين الشهر الماضي الولايات المتحدة المسؤولية عن "حياكة مؤامرة فاشلة" لتسليح الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بالتزامن مع زيارة تساي إنغ ون رئيسة تايوان إلى نيويورك.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/4291 sec