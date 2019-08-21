أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض، أبلغت الكونجرس بقرار تزويد تايوان بـ 66 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 والمعدات ذات العلاقة.

وقال الدبلوماسى الأمريكي في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء "اليوم، أخطرت الإدارة الكونجرس رسميا بالتوريد المخطط له لتسليم تايوان 66 طائرة من طراز إف 16، وكذلك قطع الغيار والمعدات ذات الصلة بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" لتايوان، متجاهلا الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

وسبق أن حملت الصين الشهر الماضي الولايات المتحدة المسؤولية عن "حياكة مؤامرة فاشلة" لتسليح الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، بالتزامن مع زيارة تساي إنغ ون رئيسة تايوان إلى نيويورك.