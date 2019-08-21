قدم مدير المنتخب السوري لكرة القدم رضوان شيخ حسن استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من 6 أشهر من تسلمه إدارة المنتخب خلفا لفادي الدباس.

ونشر حسن على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمن يهمه الأمر، أحب أن أعلمكم أنني اليوم ١٩ آب ٢٠١٩ تقدمت باستقالتي عن منصب (مدير منتخب سوريا الأول لكرة القدم) لأسباب شخصية وأسأل الله عز وجل التوفيق و النجاح للجميع.

ولم يوضح رضوان عن سبب استقالته، وكان تعرض سابقاً لانتقادات عديدة لسكوته عن الوضع داخل المنتخب وعدم قيامه بأي إجراء او انتقاد لما يحصل.

وتسلم حسن منصب مدير المنتخب السوري خلفاً لرئيس اتحاد الكرة السابق ومدير المنتخب حينها فادي الدباس في 7 آذار 2019 عندما أعلن عن التشكيلة الجديدة للكادر الإداري للمنتخب.

وضمت التشكيلة الجديدة وقتها كل من رضوان الشيخ حسن مديراً للمنتخب، وإياد مندو مديراً إدارياً، وفجر إبراهيم مديراً فنياً، ورضوان الأبرش ومحمد غسان معتوق مساعدين للمدرب.