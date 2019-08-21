|رقم الخبر: 261596
|تاريخ النشر: آب 21, 2019
|الوقت: 17:57
|الاقسام: رياضة
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فيفا يختار الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرازيل
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى المصرى أمين عمر لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى البرازيل فى الفترة من بين 26 أكتوبر حتى17 نوفمبر المقبلين.
وخضع الحكام الدوليون والمرشحون للقائمة الدولية للكشف الطبي صباح الثلاثاء، بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، وذلك بحضور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي والدكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام.
وأجريت أيضا اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدهقلية ودمياط بستاد المنصورة بمشاركة 25 حكما نجح منهم 20 حكما و28 مساعدا نجح منهم 27 مساعدا.
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