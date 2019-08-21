فيفا يختار الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرازيل اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى المصرى أمين عمر لإدارة مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى البرازيل فى الفترة من بين 26 أكتوبر حتى17 نوفمبر المقبلين.