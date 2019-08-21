من بين كل بطولات الجراند سلام، تملك بطولة أمريكا المفتوحة أكبر قائمة من المتوجين باللقب في العقد الأخير.

وتوج بلقب البطولة منذ عام 2009، 6 لاعبين هم: نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال بثلاثة ألقاب لكل منهما، إضافة إلى لقب وحيد لكل من، خوان مارتن ديل بوترو وأندي موراي ومارين سيليتش وستان فافرينكا.

وعلى الجانب الآخر، تمكن 5 لاعبين فقط من الفوز بباقي البطولات الكبرى - أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون - في نفس الفترة، وهم: ديوكوفيتش ونادال وفافرينكا وروجر فيدرر وموراي.

وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل، بمشاركة المصنف أول عالمياً وحامل اللقب، نوفاك ديوكوفيتش، أما عن المصنفين من الثاني إلى الخامس، فيشارك كل من نادال وفيدرر ودومينيك ثيم وميدفيديف على الترتيب.

ويشارك فيدرر البالغ من العمر 38 عاماً في البطولة، للمرة الـ19 في مسيرته الاحترافية، ويملك الرقم القياسي من خلال التتويج باللقب 5 مرات متتالية، بين عامي 2004 و2008، وحل وصيفاً أيضاً في نسختي 2009 و2015.

وقدم ميدفيديف المستوى الأفضل بين جميع اللاعبين، في شهر أغسطس/آب الجاري، بالوصول إلى 3 نهائيات متتالية في واشنطن ومونتريال قبل التتويج بلقب سينسناتي.

وفي البطولة الأخيرة أطاح بديوكوفيتش من نصف النهائي، في طريقه للفوز بأول لقب في بطولات الأساتذة، ليرتقى بفضل ذلك إلى أعلى تصنيف في مسيرته، وهو الخامس عالمياً.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة عام 1881، وتقام نسخة هذا العام في الفترة ما بين، 26 أغسطس/آب الجاري و8 سبتمبر/أيلول المقبل. ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 28,619,450 دولار، وتقام قرعتها غداً الخميس.

وبالنظر إلى الأرقام القياسية في البطولة، نجد أن أكثر من توج باللقب في منافسات الفردي هم الثلاثي: جيمي كونرز وبيت سامبراس وروجر فيدرر بواقع 5 ألقاب.

أما أكثر من توج باللقب في منافسات الزوجي، فهو الأمريكي مايك براين بواقع 6 ألقاب، وأكبر من توج باللقب هو كين روزوال بعمر 35 عاماً في عام 1970، أما أصغر من توج فهو سامبراس بعمر 19 عاماً في عام 1990.

وبالنسبة لأقل اللاعبين تصنيفاً تتويجاً باللقب، فهو أندريه أجاسي عام 1994، عندما كان تصنيفه الـ20 عالمياً. أما أكثر من فاز بالمباريات في البطولة، فهو كونرز بـ98 انتصارا.