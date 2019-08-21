تشارك 4 منتخبات في بطولة غرب آسيا لكرة السلة للسيدات، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من بعد يوم الخميس.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأردن، كل من منتخبات إيران ولبنان وسوريا، حيث سيبلغ التنافس ذروته فيما بينها أملاً بحصد اللقب.

وكثف المنتخب الأردني تحضيراته للبطولة عبر تدريبات يومية، وكان قبل ذلك قد أقام معسكرا تدريبيا في تركيا تخلله خوض عدد من المباريات الودية استعداداً لغرب آسيا. وتأتي مشاركة الأردن في بطولة غرب آسيا بعد غيابه سنوات عن ساحة المشاركات.

وتعتبر البطولة فرصة كبيرة لاستعادة أجواء المنافسات لجميع المنتخبات المشاركة. وأكد مساعد مدرب منتخب الأردن سيف البيطار، في تصريحات صحفية، أن الاستعدادات لغرب آسيا كانت جيدة جداً.

وقال: "التجمع جاء بعد فترة طويلة من الانقطاع، والتدريبات تسير وفقاً لما هو مخطط له، حيث بلغت اللاعبات درجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية".