حصد منتخب ايران للووشو أمس الاربعاء ميدالية ذهبية واخرى فضية في اليوم الثالث لبطولة آسيا العاشرة للووشو للناشئة والشباب المقامة في بروناي، ليرتفع رصيد ايران الى 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و5 برونزيات لغاية الان.

وكان اللاعب شاهين بني طالبي حاز على الميدالية الذهبية في اليوم الثالث (الاربعاء) من منافسات التاولو فئة 12 الى 15 سنة، برصيد 3.32 نقطة، فيما حل منافسه الماليزي ثانيا بـ 9.31 نقطة والاندونيسي ثالثا بـ 9.30 نقطة.

ونالت الفضية "نازنين بازدار" في منافسات التاولو اسلوب "نان غون" بـ 9.31 نقطة.

يشار الى أن البعثة الايرانية حصدت 3 ذهبيات وفضية واحدة و5 برونزيات حتى الان في بطولة آسيا للوشو.

وقد انطلقت بطولة شباب آسيا للووشو في بروناي بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 20 دولة يوم الاثنين وتستمر منافسات البطولة لغاية الجمعة القادم.

وحصد المنتخب الوطني الايراني للوشو للشباب حتى الان 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و5 برونزيات.