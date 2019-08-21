الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الأربعاء ١٩ ذی حجّه ١٤٤٠
الأربعاء , أغسطس 21, 2019
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
قتيلان في تبادل لإطلاق النار بكشمير
123 مصابا حصيلة تفجيرات ضربت شرقي أفغانستان
اختطاف روس في الكاميرون.. وموسكو تواصل البحث
سفير ايران في لندن: ناقلة النفط الايراني بدأت بمغادرة مياه جبل طارق
الصين تعزز تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية
للمزید
رقم الخبر: 261586
تاريخ النشر: آب 21, 2019
الوقت: 18:07
الاقسام: منوعات
كاريكاتير
البشير يعترف بتلقيه 91 مليون دولار من السعودية والامارات
الکلمات المفتاحية
البشير
السعودية
الامارات
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا
تمساح «رياضي» يتسلل إلى قاعدة عسكرية!
البشير يعترف بتلقيه 91 مليون دولار من السعودية والامارات
إمرأة تكتشف حملها أثناء المخاض وتنجب ثلاثة توائم!
يد عملاقة تثير الذعر بنيوزيلندا
بطة تصر على إعادة حذاء صبي
كشف تابوت فرعوني على كوكب المريخ
دب يسحب «عاشق الطبيعة» بعيداً.. ويفترسه حتى الموت
10 «سنتات» بـ 1.32 مليون دولار
ألوان أكياس القمامة تزج بريطانية بالسجن
كلب مات بعد دقائق حزناً على وفاة صاحبه
صاحب أكبر مجموعة خاصة من السيارات القديمة يقرر بيعها
ملابس تضلل كاميرات المراقبة.. تظهر مرتديها كسيارات
فيلة هزيلة تثير سخط ناشطين بسريلانكا
مسنان ينقذان كلبهما من هجوم لسحلية "الأجوانا" في أستراليا.. اعرف القصة
القطة الجائعة تمنح زوجين 1.2 مليون دولار
يصنع البيتزا في 27 ثانية
عام في السجن "للمرأة القاسية"
«البطل» ينقذ عائلة بأكملها من ذئب منتصف الليل
4 أصدقاء يحملون أريكة أثناء سفرهم بالدراجات
هدية تدفع فتاة للبحث عن رجل قدمها لها قبل 24 عاماً
تنقذ حياة شريكها من مسافة 22 ألف كيلومتر
طفل هندي يتسلق أعلى جبل في أوروبا
لم تشاهد هذا من قبل.. أغرب الأشياء التي تم بيعها في مزادات عالمية
إزالة 452 قطعة معدنية من معدة شاب في الهند
نمساوي يصمد لأكثر من ساعتين في غرفة جليد
تمساح يخطف صبياً من قارب ويلتهمه
تمساح «رياضي» يتسلل إلى قاعدة عسكرية!
عنزة تقوم بإرضاع صغير غزال في إسطنبول
خدمة زواج متطورة يطلقها العراق
يختفي 10 أعوام.. ثم تظهر «بقايا جثته» في أغرب مكان
بعد عامين من وفاتها.. مصري ينبش قبر والدته ويُخرج جثمانها.. والسبب مفاجئ
لماذا كان أجدادنا يثقبون رؤوسهم؟
ملاكم روسي يموت واقفاً بعد 11 جولة!
هل سمعت عن حليب الحلزون؟ .. سعره أغلى من الذهب
صاحب أكبر مجموعة خاصة من السيارات القديمة يقرر بيعها
كلب يضحي بحياته وآخر ببصره لإنقاذ طفلة من أفعى خطيرة
تعرف على شخصيتك عبر أصابع يديك!
فاز بـ«الجائزة الحلم».. 12 ألف دولار شهريا لمدة 30 عاما
طائرة تهبط في شارع يعج بالسيارات
اقتلاع ما يزيد عن 500 سن من فم طفل
صورة مربكة لحمار وحشي
قرية تعرض مكافأة لمن ينجب ذكرا.. و«العمدة» يحاول فك اللغز
الآن.. ستحبون الجلوس في المقعد الأوسط بالطائرة
قوات أمريكية إلى السعودية
9 حيوانات لن تشاهدها في الحدائق والأحواض
ملابس تضلل كاميرات المراقبة.. تظهر مرتديها كسيارات
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر