تم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم الدولية في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين الثاني والثلاثين في ثلاثة أقسام دولية تشمل حكام الأفلام الطويلة والقصيرة وحكام أفلام سيفج وحكام الأنيميشنات القصيرة والطويلة.

وتتكون لجنة التحكيم في القسم الدولي للأفلام الطويلة والقصيرة من الحكام الدوليين بمن فيهم ليا جيلموتدينوفا من روسيا، وجونج هيون يو من كوريا الجنوبية، ودا مينج لي من الصين، وكاترينا دوكورن من المانيا، وسارة كثير من لبنان، ومحمد مهدي عسكربور، وليلي رشيدي من إيران.

وتضم لجنة تحكيم أفلام سيفج كلا من دراجان ميلينكوفيتش فيمون من البوسنة والهرسك وفاطمة محمد آلو من تنزانيا ومحمد بخشي من إيران كما تشمل لجنة تحكيم قسم الأنيميشنات القصيرة الطويلة على ألكساندر أتانه من فرنسا وإيزابيلا بلوسنسكا من بولندا ونيلز بوتمان من بلجيكا وميخائيل توميليا من روسيا البيضاء وأمير سحرخيز من إيران.

لجنة التحكيم في القسم الوطني من المهرجان تضم ایرج طهماسب، امرالله احمدجو، غلام رضا رمضاني، سارة بيات، مرجان اشرفي‌زاده، حامد جعفري وعلي مظاهري.

يذكر ان فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين تقام من التاسع عشر حتى السادس والعشرين من أغسطس / آب الجاري في مدينة اصفهان التاريخية السياحية وسط إيران.