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رقم الخبر: 261584 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:07 الاقسام: ثقافة وفن  
إيرانية تتوج بلقب أفضل مخرجة في مهرجان مدريد

إيرانية تتوج بلقب أفضل مخرجة في مهرجان مدريد

توجت المخرجة الإيرانية فرانك مرادي بلقب أفضل مخرجة في مهرجان مدريد السينمائي عن إخراجها فيلماً قصيراً.

وحصدت مرادي اللقب عن فيلم «موبيوس» القصير الذي كتبته وأخرجته بنفسها وتم إنتاجه بالتشارك بين مرادي وأكاديمية نييورك فيلم في إيطاليا.

 كما حصل الفيلم الايراني القصير «الثقب الدودي» (كرمجاله) للمخرج وحيد داودي على جائزة أفضل ممثلة نالتها مينا وحيدي من مهرجان مدريد الدولي للأفلام في اسبانيا، بعد ترشح الفيلم الى نيل جوائز افضل سيناريو وأفضل ممثلة والجائزة الكبرى للمهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في التاسع من اغسطس الجاري وتنافس «الثقب الدودي» فيه مع افلام من امريكا وبريطانيا وكندا واستراليا واسبانيا وفرنسا وألمانيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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