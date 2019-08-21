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رقم الخبر: 261583 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:07 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج الإيراني اصغر فرهادي يقدم دروساً في مهرجان تورنتو

المخرج الإيراني اصغر فرهادي يقدم دروساً في مهرجان تورنتو

يقيم المخرج الإيراني والعالمي اصغر فرهادي ورشتي عمل خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي في كندا.

وتتضمن ورشتا العمل دروسا في السيناريو والإخراج السينمائي على أن يقوم فرهادي بتحليل بعض خطط ومشاهد واستراتيجيات إثنين من أفلامه السابقة.

وبهذا البرنامج المقرر لورش العمل والتعليم سوف يتسنى للعديد من الفنانين والسينمائين وعشاق السينما ملاقاة فرهادي وجها لوجه والإستماع إلى تجربته المميزة والتي تكللت بحصد جائزتي الاوسكار عن افلام ليست باللغة الإنجليزية حتى الآن.

وتقام ورشتا العمل المقررتين خلال يومي 7 و 8 سبتمبر القادم تزامناً مع فعاليات المهرجان القائمة ذلك الوقت.

يذكر أن مهرجان تورنتو السينمائي عبارة عن مهرجان غير تنافسي يشكل تجمعاً مميزاً للعديد من الأعمال السينمائية على مختلف أنواعها وتوجهاتها وكذلك حضور العديد من الشخصيات السينمائية حول العالم والفنانين ومحبي الفن والسينما وتقام فعالياته في الفترة بين 5 حتى 15 سبتمبر القادم في العاصمة الكندية تورنتو.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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