اعلن رئيس «مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي» (ISC)، جعفر مهرداد، انه بناء على تقرير «CWUR» للعام 2019-2020 تم اختيار 20 جامعة ايرانية من بين 2000 جامعة رائدة عالميا.

واوضح مهرداد في تصريح له ان تقرير «CWUR» الجديد حول الجامعات الاكثر تفوقا في العالم، يشير الى نمو عدد الجامعات الايرانية الرائدة عالميا.

وبحسب رئيس مركز ISC العلمي، يتخذ مركز ' CWUR' بعين الاعتبار 7 معايير اساسية في مجال اختيار الجامعات المتفوقة وهي : مستوى الاستشهاد العلمي، والتعاون العلمي، وامكانية التوصل بحرية الى الاصدارات العلمية، والتنوع بين الجنسين في الجامعات والانتشارات والهيئة العلمية ونتائج البحوث.

ولفت مهرداد الى ان ايران وعلى غرار الاعوام السابقة احرزت المركز الاول بين الدول الاسلامية من حيث اجمالي الجامعات المتوفقة عالميا.