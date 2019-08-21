تشرفت سيدة رومانية شابة تدعى باسم أنجيلا إلى دين الإسلام تزامنا مع عشرة الولاية وعشية عيد الغدير في الحرم الرضوي المقدس.

وقالت أنجيلا أنها تزور الحرم الرضوي المطهر للمرة الثالثة وقالت عن سبب خيارها هذا: «إنني شعرت بإحساس غريب عندما تشرفت إلى هذا الحرم المطهر قبل 3 سنوات، وتلك الرحلة غيرت حياتي تماما».

وتابعت: «أن تلك الرحلة تحولت لذريعة لي لدراسة الإسلام وجعلت القرآن مرجعا لبحوثاتي، وفي البداية كنت أقرأ ترجمة القرآن الكريم ولكن بعدما تعلمت اللغة العربية، بدأت بقراءة القرآن باللغة العربية، وبصرف النظر عن محتوى القرآن الهادف، فقد عشقت الكلمات والموسيقة الجميلة للقرآن».

وصرحت هذه السيدة التي تشرفت إلى دين الإسلام مؤخرا أن «بعد الزواج وبإذن من زوجي بقيت صامدة في هذا الإختيار، وبما أن ضريح الإمام الرضا (عليه السلام) كان بداية هذا الطريق الجديد، ونظرا لألطاف الإمام، قررت أن أتشرف رسميا إلى دين الإسلام في هذا المكان المقدس».

وأضافت أنجيلا «أنني سعيدة للغاية لأن ربي سبحانه وتعالى فتح لي أبواب رحمته وعرفني على هذا الدين النزيه، حتى أختار الطريقة الصحيحة للحياة».

جدير بالذكر أن هذه السيدة التي تشرفت إلى دين الإسلام مؤخرا، حصلت على شهادة التشرف إلى هذا الدين المبين في مكتب إدارة الزوار الأجانب في العتبة الرضوية المقدسة، وبعد ساعات من التشاور مع الخبراء، كما حصلت على هدايا معنوية من قبل العتبة الرضوية المقدسة مثل القرآن المترجم باللغة الإنجليزية وعدة كتب حول الإسلام و لباس الصلاة وسجادة للصلاة أيضا.