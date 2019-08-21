اكتشفت آثار تاريخية عمرها 3000 عام في محافظة زنجان بشمال غرب ايران وفق مسؤول في المحافظة.

والآثار التاريخية المكتشفة هي قطعتان من الأواني الخزفية التي يرجع تاريخها إلى 3000 عام بالاضافة إلى أربع قطع من الحاويات النحاسية التي تعود إلى العصر الصفوي (بداية القرن العاشر الهجري).

وقال الخبراء المختصون في علم الآثار إن قيمة الآثار التاريخية المكتشفة تبلغ نحو 30 مليار ريـال (الدولار الاميركي يساوي نحو 42000 ريـال).

وصرح قائد شرطة محافظة زنجان إن هذه الآثار التاريخية تم اكتشافها في قضاء ايجرود في محافظة زنجان فيما أبلغ عن نشاطات غير قانونية لمحاولة تهريبها.