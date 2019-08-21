ونشرت الأمريكية كريستينا ستيوارت الفيديو، الذي يظهر تسلل التمساح إلى القاعدة العسكرية الجوية لمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عبر حسابها في «فيسبوك» بتاريخ 17 أغسطس الجاري.

وقالت ستيوارت في تعليقها على ما شاهدته وصورته: «حسنا، انتهى كل شيء لقد تسلق السياج».

وأكد ممثلو مطار جاكسونفيل على أنهم لا ينوون معاقبة الضيف «غير المدعو» إذا لم يزعج السكان المحليين.