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رقم الخبر: 261577 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:07 الاقسام: منوعات  
تمساح «رياضي» يتسلل إلى قاعدة عسكرية!

تمساح «رياضي» يتسلل إلى قاعدة عسكرية!

صورت شاهدة عيان أمريكية فيديو غريبا لتمساح تسلق سورا معدنيا عاليا برشاقة وقفز إلى الجانب الآخر ليدخل قاعدة عسكرية مغلقة.

ونشرت الأمريكية كريستينا ستيوارت الفيديو، الذي يظهر تسلل التمساح إلى القاعدة العسكرية الجوية لمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عبر حسابها في «فيسبوك» بتاريخ 17 أغسطس الجاري.

وقالت ستيوارت في تعليقها على ما شاهدته وصورته: «حسنا، انتهى كل شيء لقد تسلق السياج».

وأكد ممثلو مطار جاكسونفيل على أنهم لا ينوون معاقبة الضيف «غير المدعو» إذا لم يزعج السكان المحليين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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