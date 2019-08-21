|رقم الخبر: 261574
|تاريخ النشر: آب 21, 2019
|الوقت: 18:07
|الاقسام: منوعات
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بطة تصر على إعادة حذاء صبي
أصرت بطة على إعادة حذاء طفل سقط من أعلى حافة في مشهد مؤثر.
وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث انزلق حذاء الصبي نحو البطة بينما كان يلهو في أحد الحقول الفلبينية، وبدأت البطة في حمل الحذاء والسير نحو الصبي لكنه انزلق من فمها مرة أخرى فعادت وأمسكت به في إصرار على إعادته له وهو ما حققته بالفعل. وكانت البطة قد فشلت في إعادة الحذاء لصاحبه ثلاث مرات قبل أن تنجح أخيرا.
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