وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، حيث انزلق حذاء الصبي نحو البطة بينما كان يلهو في أحد الحقول الفلبينية، وبدأت البطة في حمل الحذاء والسير نحو الصبي لكنه انزلق من فمها مرة أخرى فعادت وأمسكت به في إصرار على إعادته له وهو ما حققته بالفعل. وكانت البطة قد فشلت في إعادة الحذاء لصاحبه ثلاث مرات قبل أن تنجح أخيرا.