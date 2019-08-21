كشف خبير من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، عن صور حديثة التقطتها الوكالة، تحوي جسما غامضا يشبه تابوتا مصريا قديما على كوكب المريخ.

وحصل الخبير سكوت وارنج، من قاعدة بيانات الوكالة، على صور بهدف تحليل طبقات الصخور ومعرفة تكوين الجروف على كوكب المريخ، وفقا لموقع ibtimes.

ورأى وارنج شيئا غريبا يظهر بين شقوق طبقات الصخور، فاستخدم تطبيقات تحرير الصور، وتكبير أجزاء من الصورة وتغيير ألوانها حتى كشف عن شكل مميز يشبه تابوتا من مصر القديمة.

وكشف أن هذا الصندوق يشبه التوابيت التي استخدمها المصريون لدفن الفراعنة وغيرهم من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى وجود نقوش معقدة على سطحه.