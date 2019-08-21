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رقم الخبر: 261572 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:07 الاقسام: منوعات  
كلب مات بعد دقائق حزناً على وفاة صاحبه

كلب مات بعد دقائق حزناً على وفاة صاحبه

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن كلبا ضرب مثالا كبيرا في الوفاء والمحبة، إذ مات بعد دقائق من رحيل صاحبه الشاب الذي توفي بعد معاناة مع مرض.

وأوضحت الصحيفة أن الكلب قضى بعد نحو ربع ساعة من وفاة الشاب سيتوارث هتشيسون البالغ من العمر 25 عاما.

وكان هتشيسون قد قضى ثمانية أعوام في علاج الورم السرطاني الذي أصاب الدماغ، وأمضى رحلة علاج طويلة، لكن السرطان انتشر في عظامه قبل أن يتوفى.

وقالت فيونا كوناغان والدة الشاب الراحل: «نيرو كان دائما مع ابني وكان متعلقا بشدة به»، وأضافت الأم المكلومة: «كان ستيوارث صاحب شخصية محبوبة من الجميع، وكان يعشق كلبه بشدة ويلعب كثيرا معه رغم مرضه، وأعتقد أن الكلب لم يتحمل رحيله وأراد المضي معه».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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