كان الفنان الفرنسي جوليان غوتييه محبا للطبيعة ولذا فقد إستخدم أصوات الطبيعة في موسيقاه، لكنه لم يدر في ذهنه على ما يبدو أنه سيكون ضحية للطبيعة خلال رحلته الاستكشافية الأخيرة إلى كندا إستكمالا لمشروعه الموسيقي الأخير.

ووفقا لأصدقاء الفنان جوليان غوتييه، البالغ من العمر 44 عاما، فقد كان الفنان ضحية لهجوم بعد أن دخل دب معسكره بالقرب من قرية توليتا، على نهر ماكنزي في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي.

ورافقت عالمة الأحياء كاميل توسكاني المؤلف الموسيقي الفرنسي غوتييه في رحلته الاستكشافية في شمال غربي كندا ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث سجل أصواتا جديدة لعمله.

وكان غوتييه وتوسكاني يخططان للسفر من فورت بروفيدنس إلى إينوفيك، وهما بلدتان تفصل بينهما أكثر من 1600 كيلومتر من البرية، في غضون 30 يوما.

وقالت توسكاني، التي أطلقت إشارة إستغاثة بعد الحادثة، لصحيفة لو باريزيان الفرنسية إن الدب دخل معسكره ليلاً وسحب غوتييه بعيدا.

من ناحيتها أفادت الشرطة الملكية الكندية بأنها تلقت إشارة استغاثة من توسكاني، التي تمكنت من تحديد موقع مجموعة أخرى من المتنزهين إثر هجوم الدببة، لكن وبسبب سوء الأحوال الجوية تأخرت عملية استعادة جثة غوتييه حتى اليوم التالي.