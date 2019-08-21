في مزاد علني لبيع العملات النقدية بشيكاغو، دفع رجل أعمال من يوتاه مبلغ 1.32 مليون دولار من أجل اقتناء قطعة نقدية من فئة 10 «سنتات» الأسبوع الماضي.

القطعة النقدية ليست مجرد 10 «سنتات» عادية، فبحسب معرض «ستوكس بورز» الذي عقد المزاد، فإن القطعة يعود تاريخها إلى عام 1894، وهي واحدة من بين 24 قطعة نقدية تمت صناعتها.

واشترى العملة النادرة رجل الأعمال، ديل لوي هانسين، وتُعرف القطعة النقدية «1894-S» بعملة «باربر»، لأنها صُممت من قبل النقّاش تشارلز إي باربر، والذي صمم العديد من العملات المعدنية لدور سك النقود بالولايات المتحدة.