  • الأربعاء ١٩ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261569 تاريخ النشر: آب 21, 2019 الوقت: 18:07 الاقسام: منوعات  
10 «سنتات» بـ 1.32 مليون دولار

10 «سنتات» بـ 1.32 مليون دولار

في مزاد علني لبيع العملات النقدية بشيكاغو، دفع رجل أعمال من يوتاه مبلغ 1.32 مليون دولار من أجل اقتناء قطعة نقدية من فئة 10 «سنتات» الأسبوع الماضي.

القطعة النقدية ليست مجرد 10 «سنتات» عادية، فبحسب معرض «ستوكس بورز» الذي عقد المزاد، فإن القطعة يعود تاريخها إلى عام 1894، وهي واحدة من بين 24 قطعة نقدية تمت صناعتها.

واشترى العملة النادرة رجل الأعمال، ديل لوي هانسين، وتُعرف القطعة النقدية «1894-S» بعملة «باربر»، لأنها صُممت من قبل النقّاش تشارلز إي باربر، والذي صمم العديد من العملات المعدنية لدور سك النقود بالولايات المتحدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/9697 sec