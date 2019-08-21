حققت الأمريكية برناردا بيرا المشاركة ببطاقة دعوة فوزا مفاجئا على التشيكية باربورا ستريتسوفا المصنفة الثالثة بنتيجة 3-6 و6-2 و6-1 لتبلغ دور الثمانية في بطولة برونكس المفتوحة للتنس ليل الثلاثاء.

وكافحت ستريتسوفا، التي بلغت قبل نهائي ويمبلدون الشهر الماضي، لمدة ساعتين تقريبا قبل أن تسقط أمام بيرا التي تتأخر بفارق 37 مركزا عن منافستها التشيكية في التصنيف العالمي.

وقالت بيرا البالغ عمرها 24 عاما ”كنت أركز فقط على أدائي والعثور على التوازن المهم بالنسبة لي لكي ألعب جيدا. الأمر يتعلق بإيجاد التوازن بين اللعب بشراسة وعدم اللعب بسلبية“.

وأنقذت بيرا تسع من 12 نقطة لكسر إرسالها واستغلت ست من سبع فرص للكسر أتيحت لها. وأنقذت اللاعبة الأمريكية أربع نقاط لخسارة الإرسال في أول شوطين على إرسالها.

وكلف الإرسال السيء ستريتسوفا الكثير، إذ ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط الأول من المجموعة الأخيرة فتح الباب أمام بيرا، وسيتعين على اللاعبة التشيكية تحسين مستواها سريعا إذا أرادت ترك بصمة في بطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتلتقي بيرا في الدور التالي مع لاعبة تشيكية أخرى هي المصنفة الخامسة كاترينا سينياكوفا التي تأهلت عقب انسحاب منافستها الروسية أنستاسيا بوتابوفا وهي متأخرة 6-صفر و3-صفر.

كما انسحبت الصينية تشو لين يوم الثلاثاء لتتأهل الفرنسية أليز كورنيه إلى دور الثمانية.

وتلتقي كورنيه مع الإيطالية كاميلا جيورجي التي هزمت الألمانية أندريا بتكوفيتش 3-6 و7-5 و7-6 في مباراة استغرقت ساعتين و41 دقيقة.