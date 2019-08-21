دعا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغوير، مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف "حملات التصيّد المقيت"، بعدما تعرض زميله في الفريق بول بوغبا لإساءات عنصرية على منصات التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء.

وكان الفرنسي بوغبا، ذو البشرة السوداء، قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من مباراة فريقه مع فريق ولفرهامبتون وأندرارز يوم أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأمسى بوغبا ( 26 عاماً) ثالث لاعب يواجه إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهدار ضربة جزاء خلال أسبوع واحد.

وقال ماغوير إنه شعر "بالاشمئزاز" تجاه هذه الاعتداءات التي تستهدف بوغبا"، وطالب مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من هويات المستخدمين قبل أن يُسمح لهم بتدشين حساباتهم.

وعبّر لاعب آخر من مانشستر يونايتد، وهو ماركوس راشفورد، عن دعمه للاعب خط الوسط الفرنسي، وقال "يكفي الآن".