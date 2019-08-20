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رقم الخبر: 261535 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: عربيات  
في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من بن سلمان وبن زايد
بعد اجتماع استمر 14 ساعة.. التوافق على أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من بن سلمان وبن زايد

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

وبينما أعلن سابقا أن جلسة المحاكمة ستكون علنية لوسائل الإعلام، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحافيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.

البشير قال إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة. وفي معرض دفاعه عن نفسه في التهم المنسوبة إليه، أشار إلى أن بعض المبالغ ويبلغ مقداره 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان.

كما قال إن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه، ولفت البشير إلى أنه سلم جميع ما كان في حوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.

في سياق آخر أفاد مصدر في قوى الحرية والتغيير بأنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة.

وأكد المصدر أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي. كما شدد المصدر على أن قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري على أن يكون العضو الـ11 في المجلس امرأة قبطية.

وذكر المصدر أن القائمة ستسلم الثلاثاء للمجلس العسكري تمهيدا لتعيينهم وتشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء السيادي القسم الاربعاء.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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