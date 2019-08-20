*فلسطين تدين مشاركة عدد من موظفي البيت الأبيض في اقتحام الأقصى

أصيب 5 شبان فلسطينيين، فجر الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الصهيوني خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر فلسطينية: إن 5 شبان أصيبوا برصاص قوات العدو في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات العدو لتأمين دخول مئات المستوطنين للقبر.

وأضافت المصادر أن قوات العدو أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات العدو الصهيوني عبر حافلات خاصة بهم عند الساعة الثانية عشر قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية.

بموازاة ذلك اعتقلت قوّات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، عددًا من الشّبان في حملة اعتقالات موسّعة نفذتها ببلدة بيت كاحل شمال الخليل ومحافظة بيت لحم جنوبي بالضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" نقلا عن مصادر محلية قولها: إنّ قوّات العدو اعتقلت شقيق الأسير قاسم عصافرة المتّهم بتنفيذ عملية قتل جندي في "عتصيون" قبل نحو أسبوعين، وخمسة شبان من بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

ونفذت قوّات العدو حملة مداهمة واقتحام لعدد من المنازل، فيما انتشرت قوّات أخرى على الشوارع والمداخل القريبة من المنطقة. وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوّات العدو شّقيقين عقب اقتحام منزل عائلتهما.

وفي قرية بيت تعمر شرقي بيت لحم، اعتقلت قوّات العدو شابا بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو الصهيوني الخاصة.

وذكرت وكالة "صفا" نقلا عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس بأن 91 مستوطنًا بينهم 50 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في المسجد.

وواصلت شرطة العدو الصهيوني التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

بموازاة ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الثلاثاء: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين مشاركة عدد من كبار موظفي البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن "الموظفين المشار إليهم لو كان هدفهم مجرد الزيارة لما تمت زيارتهم بطريقة اقتحامية وبمشاركة المستوطنين، ولكانت تمت من خلال التنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى وفقا لمفهوم ستاتسكو".

وشدد البيان: "تواصل الوزارة بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لفضح إجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأحياؤها وبلداتها ومقدساتها على المستوى الدولي دبلوماسيا وقانونيا".

وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات بسبب إغلاق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم القدسي، بعد أن أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا بإغلاقه، وأعطت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس حق استئناف القرار.

*محافظ القدس يدعو الى اعلان العاصمة المحتلة مدينةً منكوبةً

من جانب آخر دعا محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، الى اعلان العاصمة المحتلة مدينة منكوبة بفعل الاجراءات التعسفية للإحتلال الإسرائيلي بحق المدينة ومقدساتها وسكانها.

واكد غيث الثلاثاء في الذكرى الـ 50 لاحراق المسجد الاقصى الذي اقترفه الصهيوني الاسترالي الجنسية مايكل دينيس في الحادي والعشرين من آب/أغسطس 1969، ان مدينة القدس تعيش اسوأ الظروف والاستهداف المباشر والتحديات آخذة في الاتساع وحصار المدينة وأهلها المرابطين وجميع ابناء الشعب الفلسطيني الذين اخذوا على عاتقهم التصدي بصدورهم العارية ومواجهة الغطرسة الاستيطانية والنزعة التلمودية والدفاع عن مسجدهم ورفض كافة الدعوات التي دأبت المنظمات التلمودية المتطرفة على اطلاقها لاقتحام هذا المكان المرتبط بعقيدة ووجدان أكثر من مليار عربي ومسلم، ما يؤكد على حقهم الغير قابل للتصرف بكافة المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وجميع المناطق الفلسطينية الخاضعة للاحتلال والذي تلزمه قرارات الشرعية الدولية توفير الحماية المطلوبة لها وعدم التضييق على حرية العبادة فيها.

ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري.

وحذر غيث ان الاعتداء على المسجد الاقصى والذي يعتبر أمانة في اعناق الامتين العربية والاسلامية الى يوم الدين لانه اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ما هو إلا مؤشرًا لحرب دينية عقائدية لن يفلت من عقباها احد وستطال نيرانها الجميع دون استثناء.