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رقم الخبر: 261530 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: عربيات  
600 معتقل سياسي يخوضون معركة أمعاء خاوية في البحرين

600 معتقل سياسي يخوضون معركة أمعاء خاوية في البحرين

يواصل 600 معتقل سياسي بحريني منذ 15 الشهر الجاري إضرابهم المفتوح عن الطعام، تنديدًا باستمرار بقائهم في العزل الممنهج في سجن جو المركزي.

الإضراب كان قد بدأه 15 معتقلًا احتجاجًا على الظروف القاسية التي يعيشونها، لتتسع الدائرة ويتضامن معهم 169، ثم يزداد العدد ويصل عددهم إلى 600 سجين سياسي، وهو أكبر عدد يشترك في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام في البحرين.

إزاء هذا الخطوة، دعت جمعية "الوفاق" البحرينية الى ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي الذين يتعرضون لمختلف أنواع التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات، مؤكدة أن سجناء الرأي في البحرين رهائن يستخدمهم النظام للضغط على الحراك الشعبي الكبير المطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية.

ولفتت "الوفاق" إلى أن النظام يمارس التضييق والقمع والحرمان من خلال استمرار المعاملة الحاطة للكرامة ومنع العلاج وحجز السجناء في ما يعرف بالعزل وهي أماكن للعقاب تخلو من أي بعد إنساني.

ونقلت مصادر من داخل سجن جو قولها إن السلطات هناك تعاقب من يصلي جماعة او يقرأ دعاء بالسجن الانفرادي حتى ولو كان لديه إذنا أمنيا.

‏وعلى مستوى الحرمان من العلاج، أشارت "الوفاق" إلى ان هناك حالات مستعصية وخطيرة، وهناك من يتعرضون لظروف اضطرت بعض السجناء لاقتلاع أسنانهم بمساعدة زملائهم بطرق بدائية من دون تخدير موضعي أو ظروف صحية مناسبة.

وقالت "الوفاق" إن على المجتمع الدولي والعالم الحر أن يتحرك قبل فوات الأوان لحماية سجناء الرأي الذين تتحدث بعض المصادر عن أن عددهم يفوق الـ 5000 سجين سياسي.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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