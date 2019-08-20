قال نائب قائد مقر ثأر الله (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية إسماعيل كوثري ، الثلاثاء، إن إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (غريس 1).

وأضاف كوثري أن واشنطن "تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر"، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تتابع مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اعتبر سماح سلطات جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا-1" ("غريس-1" سابقا) التي كانت محتجزة لديها بالمغادرة، "أمرا مؤسفا".

وزعم بومبيو في تصريحات لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية، الاثنين: إن إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على "المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية" – حسب تعبيره -.

وكانت واشنطن قد طلبت من جبل طارق الإبقاء على احتجاز السفينة، لكن حكومة هذا الإقليم البريطاني ذي الحكم الذاتي قالت: إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك وأعتقت الناقلة.

كما حذرت اميركا اليونان من مساعدة ناقلة النفط الايرانية ادريانا دريا، بعد ابحارها من جبل طارق باتجاهها.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية: إن واشنطن نقلت ما وصفه بموقفها القوي الى الحكومة اليونانية، بان أي جهود لمساعدة الناقلة قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية بحسب قوله.

وتدعي الولايات المتحدة الاميركية ان هذه الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا.

هذا وأكد وزير التجارة البحرية اليوناني مليتيا دس فرنيتسيوتس ان ناقلة النفط ايرانية أدريان لم تطلب الرسو في موانئ بلاده.