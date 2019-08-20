أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ان ملف إيران على رأس الملفات التي تبحثها القمة الفرنسية الروسية وقال اننا نحترم الإتفاق النووي وعملنا على تخفيف التوتر في المنطقة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا والاستعدادات لقمة النورماندي (فرنسا- ألمانيا- روسيا- أوكرانيا) خلال الأسابيع المقبلة الى جانب الملف الإيراني والأوضاع في سوريا.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الإثنين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر الإقامة الصيفية جنوبي فرنسا حيث بحثا القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية.

كما أفاد مراسل (ارنا) في موسكو بان وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" سيزور روسيا الاربعاء للتفاوض حول أهم القضايا العالمية، بما في ذلك إيران.

ويجتمع "ماس" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

وسيبحث الطرفان الالماني والروسي الوضع في أوكرانيا، وسوريا، وإيران، وكذلك موضوع الحدّ من ظاهرة التسلح.