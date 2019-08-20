* فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني، إجراء باطل وبدعة على الصعيد الدولي * التوصل الى إتفاقات جيدة في اجتماع طهران الثلاثي بشأن اليمن

حذرت الخارجية الايرانية اميركا من تداعيات أي محاولة لاحتجاز ناقلة النفط الايرانية "ادريان دريا" (غريس 1 سابقا) التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق أخيرا بعد احتجازها لفترة 45 يوما.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين، أشار موسوي الى الاجراء غير القانوني للقوة البحرية البريطانية وسلطات جبل طارق في إحتجاز ناقلة النفط الايرانية وقال، لقد أعلنا بان هذا الاجراء يعد قرصنة بحرية وان أيا من القوانين الدولية لا تسمح بهذا الامر، وقد إتخذت ايران خطوات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية أثمرت عن الافراج عن هذه الناقلة التي تواصل طريقها في الوقت الحاضر.

واعتبر طلب اميركا من سلطات جبل طارق مواصلة إحتجاز الناقلة بانه طلب غير قانوني وأضاف، رغم الاجراء الخاطئ لسلطات جبل طارق في احتجاز الناقلة الا ان رفض طلب اميركا من قبل هذه السلطات ومؤشر الى ان كلمة اميركا اصبحت الآن غير مسموعة ولا مكان للبلطجة في عالم اليوم.

وأعرب عن أمله بان ترد الدول بصورة قانونية على إجراءات الحظر الاميركية أحادية الجانب وان ترفضها لانها لا أساس لها قانونيا.

وحول إحتمال احتجاز الناقلة مرة أخرى قال موسوي: انه لو تم تنفيذ هذا الأمر او حتى الافصاح عنه فانه يعد تهديدا للملاحة البحرية الحرة.

وأضاف: ان ايران وجهت التحذيرات اللازمة للمسؤولين الاميركيين عبر القنوات الرسمية خاصة السفارة السويسرية كي لا ينفذوا هذا الاجراء الخاطئ لانهم سيواجهون تداعيات سيئة.

* فرض الحظر على ظريف بدعة على الصعيد الدولي

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية فرض الحظر على وزير الخارجية محمد جواد ظريف بانه اجراء لا اساس له وبدعة على الصعيد الدولي.

وأشار الى الزيارات الدبلوماسية لوزير الخارجية الايرانية ومنها الى قطر والكويت والان الى فنلندا ومن ثم السويد والنرويج والجولة الآسيوية خلال الاسبوع القادم تليها جولة على دول اسيا الوسطى والقوقاز فضلا عن افريقيا.

واوضح بانه على مستوى الرئاسة ستكون هنالك أيضاً لقاءات مع دول جارة وشمال ايران.

وأكد بان ايران لم تسع ابدا لاثارة التوتر في المنطقة بل تعمل على خفض التوتر وارساء الامن والاستقرار بالمنطقة وأضاف: ان دولا مختلفة سعت في اطر مختلفة ولأهداف مختلفة لخفض التوتر بالمنطقة كما ان ايران وبما هو ديدنها دوما تدعو لخفض التوتر وتسعى من أجل الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.

واعتبر مشروع فنلندا للحوار حول الأمن في الخليج الفارسي بانه ليس مشروعا جديدا وان ايران ترحب بمثل هذه الجهود وأضاف: بطبيعة الحال هنالك إجراءات خطيرة حذرنا منها ونقول للدول بان لا تسعى وراء تحالفات تؤدي للمزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية.

وأوضح موسوي، انه وبعد الاحداث التي وقعت في الفترة الاخيرة سعت مختلف الدول لطرح مبادرات مختلفة من ضمنها من جانب (الرئيس الفرنسي امانوئيل) ماكرون، الذين سعوا لخفض التوتر وكذلك إتخاذ إجراءات في سياق تنفيذ إلتزامات الإتفاق النووي خاصة من جانب الفرنسيين، مؤكدا بان ايران ترحب بمثل هذه الاجراءات.

وصرح بان الطرف الآخر يسعى لاقناع طهران واتخاذ اجراءات مؤثرة في سياق تنفيذ الإتفاق النووي لتعود ايران الى المسار السابق (قبل اتخاذ خطواتها الاخيرة).

ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى انه من المحتمل ان تكون لظريف زيارة قصيرة الى باريس، فضلا عن زيارة سيقوم بها الى طوكيو وبكين.

* نفي نبأ تأجير ميناء جابهار لروسيا

ونفى موسوي نبأ أوردته بعض وسائل الاعلام التي إدعت بان ايران قامت بتأجير ميناء جابهار (جنوب شرق) الى روسيا وأبدى إستغرابه من هذه الاخبار التي وصفها بالصفراء، وأضاف: ان ايران تصون سيادتها الوطنية، ومن الطبيعي في التعاون الثنائي مثل المناورات العسكرية ان نستفيد من إمكانيات وتسهيلات بعضنا البعض.

* ناقلة النفط البريطانية الموقوفة

وحول ناقلة النفط البريطانية الموقوفة لدى ايران "ستينا ايمبيرو" قال موسوي، لقد أعلنا منذ البداية بان لا علاقة لهذه الناقلة بناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" (غريس 1)، ونشعر بالارتياح لصواب مواقفنا تجاه احتجاز الناقلة الايرانية بصورة غير قانونية.

وأضاف: انه وفيما يتعلق بناقلة النفط البريطانية ينبغي علينا الصبر حتى إصدار المحكمة قرارها بهذا الصدد اذ انها ارتكبت 2 او 3 مخالفات للقوانين البحرية حيث يجري البت فيها في الوقت الحاضر ونأمل بأن تصدر المحكمة وفيما لو صدر القرار بالافراج فسينفذ ذلك سريعا لتواصل طريقها.

* محادثات بين ايران وانصارالله ودول اوروبية

وأشار الى المحادثات التي جرت بين وفد انصار الله الذي زار طهران ومندوبين من ايران وسفراء الدول الاوروبية الاربع المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وقال: ان ايران شرعت بجهود دبلوماسية قبل عامين وطرحت مشاريع منها المحادثات بين انصارالله وايران والدول الاوروبية الاربع والتي تمت في اطار 5 مراحل.

واضاف: لقد استفدنا من فرصة تواجد المتحدث باسم انصارالله في طهران والوفد المرافق له واجريت محادثات جيدة مع هؤلاء الاعزاء فضلا عن محادثات بين الوفد وايران وسفراء الدول الاربع.

وقال موسوي: ان المحادثات كانت ممتازة وصريحة وباعتقادنا انها كانت مثمرة وتبعث على الامل وتم التوصل الى توافقات جيدة لنتمكن من الوصول الى حل سياسي لازمة اليمن.

واعلن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" ان الخطوة الثالثة لتقليص الالتزامات في الإتفاق النووي يجري التخطيط لها بما يتناسب مع الظروف التي تواجه ايران وبقية الدول الموقعة على الإتفاق النووي.

واضاف: يبذل الرئيس الفرنسي ماكرون جهودا في هذا المجال، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية، ونتطلع الى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة القصيرة التي يتعين علينا فيه اتخاذ الخطوة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الاعلى لمراقبة الإتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ الخطوة الثالثة من قبل ايران.

وتابع موسوي قائلا: الخطوة الثالثة يجري التخطيط لها، بما يتناسب مع الظروف التي تواجه ايران وبقية الدول الموقعة على الإتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان طهران لا تعتزم اجراء مباحثات مع واشنطن حول قضية افغانستان.

ونفى، ما ذكرته رويترز حول تبادل رسائل بين ايران واميركا حول افغانستان، وقال: فيما يخص قضية افغانستان فان حكومة هذا البلد هي صاحبة الشأن، وايران لا تعتزم إجراء محادثات مع الاميركان في هذا الصدد.

ومضى قائلا: ان المفاوضات دون علم الحكومة الأفغانية سوف لن تؤدي إلى الاستقرار وستساعد على إتساع انعدام الأمن والإستقرار أكثر من السابق.

وحول مفاوضات اميركا وطالبان، قال موسوي: ان ایران تدعم دوما الأمن والاستقرار في افغانستان وشجعت الحوار بين الافغان، ولكنها تعتقد ان هذه المحادثات يجب ان تكون بمشاركة الحكومة الافغانية، والمفاوضات المستقلة يجب ان تكون بعلم حكومة كابل، ونأمل ألا تسعى البلدان الأخرى ومن خارج المنطقة والتي أثبتت التجربة انها لا تسعى إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وخاصة أفغانستان، الاهتمام بهذه المسألة.

وبشأن الأوضاع في البحرين قال موسوي: إيران وعبر جميع الأدوات الدبلوماسية، وفي إطار واجباتها،تدافع عن جميع البلدان المطالبة بالحرية والمضطهدة، فقد كانت قضية البحرين دون التدخل في شؤونها الداخلية مصدر قلق للحكومة والشعب الايراني، ونأمل أن تكون هذه الإجراءات التي بدأناها، وجميع الدول الأخرى التي لديها حساسية حول هذا، موضع ترحيب من جانب البحرين من اجل مراعاة حقوق شعبها.