أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، بان ضغوط الحد الاقصى التي تقوم بها اميركا لن تُركع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي حوار أجرته معه قناة "ان بي سي نيوز" اعتبر شمخاني، اميركا بانها المعتدية والعنصر الأساس في التوتر بالمنطقة، داعيا اميركا لـ "التصرف بعقلانية"، وأضاف: إن عملية "الحد الاقصى من الضغوط" التي تمارسها حكومة ترامب لن تُركع الجمهورية الاسلامية الايرانية ولن تعيدها الى طاولة المفاوضات.

واعتبر ان الهدف من إجراءات الحظر ليس التفاوض بل إرغامنا على الاستسلام ومادامت اميركا تنتهج هذا السبيل فان ايران لن تسعى للتفاوض أبدا.

وفي جانب آخر من حديثه اشار شمخاني الى خروج اميركا من الإتفاق النووي وقال: لقد جرت مفاوضات ناجحة في إطار الإتفاق النووي فلماذا خرجت اميركا منه ؟.

وحسب موقع "ان بي سي نيوز" الالكتروني قال شمخاني بان هنالك من يعتقد بان التوقيع على الإتفاق النووي عام 2015 كان إجراء خاطئا.

وفي الرد على سؤال لمراسل "ان بي سي نيوز" "لستر هولت" ان كان هو أيضاً ضمن هؤلاء الافراد قال شمخاني، نعم... لكنني اتبع فقط رأي شعبي.

وأكد بأن الشعب الايراني شعب مقاوم وصامد ويتمتع بالحيوية والنشاط رغم ظروف الحظر الاميركي واضاف، لو تجولتم في شوارع طهران سترون مدى نشاط شعبنا وتلمسون ان اميركا لم تحقق ما كانت تصبو اليه.

واكد شمخاني بان ايران ليست مصدر الارهاب بالمنطقة بل هي عنصر إستقرار وان العديد من شهدائها ضحوا بانفسهم في مواجهة ودحر الجماعات الارهابية مثل القاعدة وداعش، مشددا على دور ايران كضامن للاستقرار في المنطقة.

وفي حواره أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بان ايران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي لان مثل هذه الاسلحة حرام شرعا في الاسلام علما بان هذه الاسلحة لم توفر الأمن لمن يمتلكها مثل "اسرائيل".

وحسب "ان بي سي نيوز" قال شمخاني أيضاً: ان ايران لا تسعى للقضاء على "اسرائيل" عسكريا بل ان الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصير هذا الكيان.

وانتقد شمخاني سياسات اميركا الداعمة لـ "اسرائيل" وقال: إن من يريد القضاء على "اسرائيل" هو الدولة التي لا ترى الحقائق الميدانية، اذ انهم اعترفوا بالقدس عاصمة لها ويسعون لتنفيذ "صفقة القرن".

واكد بأن ايران لا تتخذ قراراتها وفقا لسياسة اميركا ومن يتولى الرئاسة فيها وهل ان ترامب سيتولى الرئاسة لولاية أخرى ام لا واضاف، اعتقد بان عملية "الحد الاقصى من الضغوط" التي يمارسها ترامب قد فشلت لان الشعب الاميركي وحلفاءه الغربيين قد شككوا بقيادته.

واعتبر شمخاني قرار ترامب الاخير بعدم الهجوم على ايران بانه يعود لـ "تقييم الثمن والفائدة" وقال: انه لو حصلت مواجهة عسكرية بين ايران واميركا فان ايران تمتلك العديد من الوسائل للدفاع عن نفسها.

وأضاف: انه لو وقعت الحرب فان اميركا وحلفاءها الاقليميين سيصبحون في "موقع سيئ" ولا شك ان سمعة اميركا السيئة ستسوء أكثر فأكثر في المنطقة والعالم.