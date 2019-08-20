  • الثلاثاء ١٨ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261524 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: دوليات  
تشاد تعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم

تشاد تعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم

ذكر متحدث حكومي في تشاد، يوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة.

ذكر متحدث حكومي في تشاد، يوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة. وقال المتحدث إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تبتسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وإقليمي سيلا ووداي في الشرق على الحدود مع السودان. وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر. وجاء في البيان أن "حالة الطوارئ هذه ستساعد في الحفاظ على النظام.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3175 sec