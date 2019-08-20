ذكر متحدث حكومي في تشاد، يوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة. وقال المتحدث إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تبتسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وإقليمي سيلا ووداي في الشرق على الحدود مع السودان. وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر. وجاء في البيان أن "حالة الطوارئ هذه ستساعد في الحفاظ على النظام.