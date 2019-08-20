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رقم الخبر: 261523 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: دوليات  
فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري

فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري

أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم الاثنين، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة غران كناريا، وصل إلى 9 آلاف شخص.

أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم الاثنين، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة غران كناريا، وصل إلى 9 آلاف شخص. وبدأ الحريق يوم السبت قرب بلدة تيخيدا واتسع نطاقه في عدة اتجاهات مدفوعا بارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية وانخفاض في الرطوبة، وحتى الآن، يؤثر الحريق على المناطق الجبلية في وسط الجزيرة ولا يزال بعيدا عن المناطق الساحلية المزدحمة بالسياح في شهور الصيف.

 

 
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