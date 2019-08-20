قال مسؤولون أفغان يوم الثلاثاء إن عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال اباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.

قال مسؤولون أفغان يوم الثلاثاء إن عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال اباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات لكن تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان ينشطان في المنطقة المتاخمة لباكستان. وقال جولزاده سانجار وهو مسؤول بقطاع الصحة في جلال اباد إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى في الانفجارات، التي حدثت فيما كانت البلاد تحتفل بالذكرى المئة لاستقلالها.