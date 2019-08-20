أعلنت هيئة أركان الجيش العامة في بوركينا فاسو مقتل 10 عسكريين في هجوم واسع النطاق، شنته مجموعات مسلحة شمالي البلاد. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرضت لهجوم من قبل المسلحين، الأمر الذي تسبب في مقتل 10 عسكريين وسقوط عدد من الجرحى". من جهتها، أفادت مصادر أمنية بأن عددا من الجنود في عداد المفقودين، وأن "حصيلة الضحايا قد تتجاوز العشرين قتيلا". وتواجه بوركينا فاسو هجمات من قبل المسلحين منذ أربعة أعوام.