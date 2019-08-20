طالبت الصين الولايات المتحدة بوقف خطط مبيعات الأسلحة لتايوان، ووقف الاتصال العسكري معها، محملة الجانب الأمريكي كافة العواقب المترتبة على ذلك.

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ مساء الاثنين، ردا على خطط الولايات المتحدة لبيع مقاتلات من طراز (أف-16 في) تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار أمريكي لتايوان، مؤكدا على أن من شأن تلك الخطوة أن تنتهك بشدة مبدأ "صين واحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وبشكل خاص بيان 17 أغسطس.

وقال قنغ، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، معتبرا ذلك تدخلا خطيرا في شؤون الصين الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية.

وأكد المتحدث أن قضية تايوان تمس سيادة الصين، وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لها، مشددا على تمسك الصين بحماية سيادتها وأمنها.

ودعا قنغ الجانب الأمريكي إلى الإدراك الكامل للطبيعة الضارة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.

وختم بالقول: "الصين ستتخذ خطوات ضرورية لحماية مصالحها وفقا لأي تطورات في هذه القضية".

من جهة أخرى قالت كاري لام زعيمة هونج كونج يوم الثلاثاء إنها تأمل أن يكون الاحتجاج السلمي الذي شهد نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في مطلع الأسبوع في مسيرة مناهضة للحكومة بداية لجهود استعادة السلام في المدينة الخاضعة لحكم الصين.

وكان احتجاج يوم الأحد هو الأكثر سلمية منذ تصاعد المظاهرات الأخيرة اعتراضا على نفوذ بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة في منتصف يونيو حزيران.

وقالت لام أيضا إنها ستقوم بإنشاء منصة لإجراء حوار مع أشخاص من مختلف التيارات.