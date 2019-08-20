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رقم الخبر: 261511 تاريخ النشر: آب 20, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: رياضة  
الفيفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش"

الفيفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قائمة نهائية تضم 10 أهداف مرشحة لنيل جائزة "بوشكاش"، لأفضل هدف خلال الموسم الماضي.

ومن أبرز المرشحين في القائمة التي ضمت 10 لاعبين، ليونيل ميسي عن هدفه مع برشلونة في مرمى ريال بيتيس في الدوري الإسباني، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس غلاكسي، عن هدفه في مرمى تورنتو بالدوري الأميركي.

وضمت القائمة أيضا 3 سيدات هن إيمي رودريغيز نجمة المنتخب الأميركي وفريق يوتا رويالز، وبيلي سيمبسون لاعبة كليفتون، وأغارا ناشوت، لاعبة منتخب الكاميرون.

وضمت قائمة المرشحين أيضا ماتيوس كونها، وخوان فرناندو كوينتيرو، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، ولاعب كريستال بالاس الإنجليزي أندروس تاونسند، ودانييل زوري.

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قد حصل على الجائزة العام الماضي، عن هدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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